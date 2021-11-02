Zeytinburnu’nda 3 kişinin binadan atladığı yangına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Zeytinburnu’nda dün biri kadın 3 kişinin yangından kaçarak aşağıya atlama anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yaralanan 3 kişinin hastanedeki tedavileri ise devam ediyor.

Yangın dün akşam saatlerinde Veliefendi Mahallesi’nde 5 katlı binanın çatı katından çıkan yangından korkan biri kadın 3 kişi 4’üncü kattan aşağıya atlayarak ağır yaralanmıştı. Yaşanan yangından aşağıya atlayanları kurtarmak için vatandaşlarda battaniye açmıştı. Olay anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde şahısların binadan atlamaya çalışan vatandaşlara yardım etmek için battaniye gerdikleri görülüyor.