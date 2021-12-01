Zeytinburnu’nda 4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı

Zeytinburnu’nda 4 katlı binanın çatı katındaki daire yangın çıktı. Mahallede paniğe neden olan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi 75/2 Sokak’taki 4 katlı binanın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm daireye saran yangın, mahallede paniğe neden oldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çıkan yangında daire içerisinde başlayan yangın kısa sürede tüm eve yayıldı. Alevlerin yükseldiği o anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yapılan çalışmalar sonrasında yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, yangın sonrası dairede maddi hasar meydana geldi.