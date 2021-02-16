Zeytinburnu’nda 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Zeytinburnu’nda bir binanın çatı katı alev alev yanarken korku ve panik yaşayan bina sakinleri sokağa döküldü. Binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınırken yangında herhangi can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.
Polis ekiplerinden vatandaşlara sosyal mesafe uyarısı
Yangın nedeniyle sokağa dökülen ve sosyal mesafeyi ihlal eden vatandaşlara polis ekipleri tarafından anonslarla uyarılar yapıldı.Binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınırken yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.