Zeytinburnu’nda binanın dış kapısını çalan hırsızlar kamerada

Zeytinburnu’nda iki şüphelinin bir binanın dış kapısını çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Bina sakinlerinden Hidayet Çaylak, “Diğer kapıyı da sökmesinler diye kaynak yaptırdım” dedi.

Olay, dün Telsiz Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 2 şüpheli kişi sokak üzerindeki bir binanın önüne geldi. Şüphelilerden biri etrafı kolaçan ederken diğeri binanın dış kapısını söktü. Yaklaşık 10 dakika süren hırsızlığın ardından şüpheliler söktükleri kapı ile olay yerinden uzaklaştı.

Kapının çalınma anı kamerada

Yaşanan hırsızlık güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerden birinin binanın önünde beklediği görülüyor. Bir süre sonra diğer şüpheli söktüğü kapıyla binadan çıkıyor.

“10 dakika sonra kapıyla beraber çıkıp gidiyor”

Hırsızlığı güvenlik kamerasından gördüklerini söyleyen apartman sakini Hidayet Çaylak, “Biri burada bekliyor. Diğeri içeri giriyor. 10 dakika sonra kapıyla beraber çıkıp gidiyor. Görmesinler diye diğer tarafa gidiyor. 3-4 tane demirciyi aradım. Oralarda yoktu. Zeytinburnu’ndaki bir yere arabayla götürüyorlarmış. Orada onlara satıyorlarmış” dedi.

“Diğer kapıyı da sökmesinler diye kaynak yaptırdım”

Yaşanan olaya şaşırdığını ifade eden Çaylak, “Diğer kapıyı da sökmesinler diye kaynak yaptırdım. Kapı bu. Bunun değeri nedir ki? Hırsıza kilit olmaz. Hırsız götürür. Burayı keşfetti. Kapı değil insanı götürecekler. Burası berbat bir yer” diye konuştu.