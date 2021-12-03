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Zeytinburnu’nda çocuk hırsız 23 bin liralık cep telefonunu böyle çaldı

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İstanbul Zeytinburnu’nda çocuk yaşta 2 şüpheli elektronik satış mağazasından 23 bin lira değerindeki cep telefonunu saniyeler içinde çaldı. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Zeytinburnu’nda çocuk hırsız 23 bin liralık cep telefonunu böyle çaldı
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İstanbul Zeytinburnu’nda çocuk yaşta 2 şüpheli elektronik satış mağazasından 23 bin lira değerindeki cep telefonunu saniyeler içinde çaldı. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Nuripaşa Mahallesi’ndeki bir elektronik eşya mağazasında dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 12 yaşlarındaki çocuk şüpheli, kendisinden küçük bir başka çocukla birlikte mağazaya girerek içerideki ürünlere bakmaya başladı. İş yeri sahibi kasada müşterilerle ilgilenirken şüpheli çocuk 23 bin TL değerindeki cep telefonunu vitrinden alarak cebine koydu. Mağazadaki kalabalıktan yararlanan şüpheli çocuk, hızla olay yerinden uzaklaştı.

Hırsızlık anı kamerada

Cep telefonu hırsızlığı iş yerinde bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şüpheli çocuğun mağazadaki ürünlere bir süre baktıktan cep telefonunu çaldığı görülüyor. Çocuk daha sonra mağazadan hızla çıkıyor.

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