Zeytinburnu’nda ehliyetsiz sürücü faciası: 3 yaralı

Zeytinburnu’nda ehliyeti olmayan 18 yaşından küçük sürücü, önce beton mikserine ardından İETT otobüsüne çarptı. 1’i ağır 3 kişinin yaralandığı kazada araçta sıkışan şahsın annesi, olay yerine gelerek feryat etti.

Kaza, akşam saatlerinde Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ehliyeti olmayan 18 yaşından küçük sürücü M.Y., iki aracın arasından geçmek istedi. Araçları geçemeyen sürücü önce yanında bulunan beton mikserine ardından yol kenarında bulunan İETT otobüsüne çarparak durabildi. Kazada araçta sıkışan şahıs ile birlikte 3 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, polis, 112 acil ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri araçta sıkışan Arda B.’yi kurtarmak için çalışma başlattı. Kısa sürede araçtan çıkartılan Arda B.’nin anne ve babası kazayı duyunca olay yerine geldi. Oğlunun araçta sıkıştığını gören Arda B.’nin annesi feryat etti. Arda B., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Araçta bulunan diğer kişiler de sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.