Zeytinburnu’nda gasp dehşeti kamerada

İstanbul Zeytinburnu’nda maskeli 3 şüpheli, Afganistan uyruklu şahsı 6 yerinden bıçaklayarak içinde 30 bin dolar bulunan çantasını gasp etti. Bıçaklanan adam şüphelilerden birini bırakmazken yardımına havaya ateş açarak koşan mahalleli yetişti. Dehşet dolu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün Nuripaşa Mahallesi’nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Afganistan uyruklu Khodai Nazar evinin sokağına girdiği zaman kendisini takip eden 3 maskeli kişiyi fark etti. Şüpheliler bir anda Nazar’a saldırarak belinde bulunan çantayı almaya çalıştı. Uzun süren boğuşma esnasında Khodai Nazar 6 yerinden bıçaklandı. Bıçaklanan adam şüphelilerden birini tutmayı başarsa da 2 şüpheli çantayı alıp kaçtı.

Yakalanan gaspçı dövüldü

Yaşanan boğuşmanın seslerini duyan Nazar’ın yakınları ve mahalleli kurusıkı tabancayla havaya ateş ederek olay yerine geldi. Nazar’ın yakınları şüpheli gaspçıyı sopayla dövdü. Mahallelinin de sokağa inmesiyle olay yatıştırıldı.

Yaralı adamın tedavisi sürüyor

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçakla yaralanan Khodai Nazar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan yaralı adamın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis, şüphelilerin peşinde

Olay yerine gelen polis ekipleri yakalanan şüpheli gaspçıyı gözaltına alarak emniyete götürdü. Görgü şahitlerinin ifadesine başvuran ekipler, güvenlik kameralarını izledi. Ekipler, kar maskeli 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Gasp dehşeti kamerada

Yaşanan gasp dehşeti güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Khodai Nazar’ın önünde yürüyen 1 kadın ve 1 erkek yaşanan arbedeyi görünce kaçmaya başlıyor. Nazar, şüphelilerin biriyle uzun süre boğuşurken bıçak darbeleri alıyor. O sırada diğer 2 şüpheli çantayla beraber uzaklaşıyor. Sesleri duyan Nazar’ın yakınları havaya ateş ederek olay yerine geliyor ve sopayla gaspçıyı dövüyor.

“Burada silah sesleri duyulmuş”

Mahalle sakinlerinden Bekir Güneş, “Dün ben geldiğimde burada polisler vardı. Komşumuza yönelik gasp olayı olmuş. Burada silah sesleri duyulmuş. Ben geldiğimde gitmişlerdi” dedi.

“Bir kişiye de tahtayla vuruyorlardı”

Evde otururken silah sesi duyduklarını ifade eden bir başka mahalle sakini, “Balkona çıktık. Bir kişi düşmüştü. Bir kişiye de tahtayla vuruyorlardı. Biz onu gördük. Millet yığıldı. Bir arkadaşın yaralı olduğunu, diğerinin de çantayı kapıp kaçtığını öğrendik” diye konuştu.

“Bıçaklanmasına rağmen bırakmamış”

Bıçaklanan kişinin komşusu olduğunu dile getiren mahalle sakini ise, “Komşumuz yerdeydi. Ona yardım ettiler. Ambulans çağırdılar. Buradaki herkes yardımcı oldu. Sivil ekipler geldi. Gaspçıyı aldı, götürdü. Bu sokakta böyle olaylar daha önce oldu. Çevreden yardıma gelenler gaspçıyı yakalamış. Zaten kendisi de bıçaklanmasına rağmen bırakmamış” dedi.