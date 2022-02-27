Zeytinburnu’nda hafif ticari araç minibüse çarptı: 2 yaralı

İstanbul Zeytinburnu’nda hafif ticari araç minibüse çarptı. Kazada minibüsteki 2 kişi yaralandı.

Zeytinburnu’nda akşam saatlerinde hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma çarptı. Kaldırıma çarptıktan sonra savrulan araç, içinde yolcu bulunan bir minibüse çarparak durabildi. Kazanın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, minibüste bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılardan biri ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan aracın yoldan çekilmesinin ardından trafik normale döndü.