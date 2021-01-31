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Zeytinburnu’nda karaya oturan geminin bekleyişi sürüyor

Zeytinburnu’nda, şiddetli lodos nedeniyle karaya oturan STREAMLINE isimli geminin bekleyişi, 3’üncü gününde devam ediyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı dalgıçlar, gemi tabanında hasar ve sızıntı tespit çalışması yaptı.

Zeytinburnu’nda karaya oturan geminin bekleyişi sürüyor

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Zeytinburnu’nda, şiddetli lodos nedeniyle karaya oturan STREAMLINE isimli geminin bekleyişi, 3’üncü gününde devam ediyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı dalgıçlar, gemi tabanında hasar ve sızıntı tespit çalışması yaptı.

İstanbul Zeytinburnu açıklarında haciz nedeniyle demirlenen Morini Limanı’na kayıtlı ve Komorlar bayraklı "STREAMLINE" isimli kargo gemisi, fırtına nedeniyle Cuma günü kıyıya vurmuştu. Kıyıya sürüklenerek karaya oturan geminin bekleyişi 3’üncü gününde sürüyor. Kıyıya vuran gemiye yönelik inceleme çalışmaları aralıklarla devam ediyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ekipler, su altında geminin kıyıya vurduğu bölgede hasar ve sızıntı tespit çalışması gerçekleştirdi. Geminin bazı noktalarından kıyıdaki kayalara halat bağlandı.
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