Zeytinburnu’nda karaya oturan geminin bekleyişi sürüyor

Zeytinburnu açıklarında demirli olan ve şiddetli lodos nedeniyle karaya oturan Comoros bayraklı kargo gemisinin bekleyişi sürüyor.Zeytinburnu açıklarında hacizden dolayı demirli olan gemi, dün öğle saatlerinde şiddetli fırtına nedeniyle içerisinde bulunan 2 personel ile birlikte karaya oturmuştu. Comoros bayraklı ‘Streamlıne’ isimli 108 metrelik genel kargo gemisinin karaya oturduğunu Azerbaycan uyruklu Gemi kaptanı İlham Hüseyinov (53), Kıyı Emniyetine bildirmişti. İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik, kıyı emniyeti, polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edilmişti. Ekipler, Kaptan Hüseyinov ile Nurlon Glinjov isimli personeli Kıyı Emniyetinin varagele isimli sistemi ile kurtarmıştı. İçerisinde mahsur kalan personellerin kurtarıldığı geminin bekleyişi ise sürüyor. Halatlarla kayalara bağlanan geminin hava şartlarının düzelmesinin ardından kaldırılması bekleniyor.