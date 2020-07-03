Zeytinburnu Maltepe Mahallesi’nde, Çorum İskilip Açık cezaevinden izinli olarak çıktığı belirtilen Ali İhsan A., Canan A. tarafından başından vurularak ağır yaralandı. Olay yerinde çalışmalarını gerçekleştiren polis ekipleri Ali İhsan A.’yı vuran kişinin eski eşinin yeğeni Canan A. olduğunu belirledi. Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında şüpheli kadın yakalanarak emniyete götürüldü. Olayın şüphelisi Canan A. (33) Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusunda Ali İhsan A.’yı kendisini fuhuşa zorladığı için vurduğunu ileri sürdü. Şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Olayda ağır yaralanarak çevredeki özel bir hastaneye kaldırılan Ali İhsan A.’nın hayati tehlikesi ise devam ediyor.
Zeytinburnu’nda kendisini fuhuşa zorlayan kişiyi başından vuran kadın adliyeye sevk edildi
ZEYTİNBURNU'NDA CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKAN ALİ İHSAN A.’YI BAŞINDAN SİLAHLA VURARAK YARALAYAN CANAN A., EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.
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