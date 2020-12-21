Zeytinburnu’nda mescitte abdest alırken parası çalındı

Zeytinburnu’nda mescitte abdest alan vatandaşın askıya astığı ceketinden 10 bin lira parası çalındı. Olay anı mescidin güvenlik kameralarına yansıdı.
Abdest aldıktan sonra parasının cebinde olmadığını fark eden Kandemir, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerindeki çalışmalarda güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.
Olay anı kameradaGüvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüphelinin mescide girdiği görülüyor. Abdest alma bahanesiyle ceketini çıkartan şüpheli, Kutbettin Kandemir’in askıdaki ceketinin yanına asıyor. O sırada şüpheli kendi ceketinin altından Kutbettin Kandemir’in ceketinin cebini karıştırıyor. Şüpheli, 10 bin lirayı alarak kayıplara karışıyor.