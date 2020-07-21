Zeytinburnu’nda sahte alkol imalathanesine baskın

Zeytinburnu’nda sahte alkol imalathanesine yapılan operasyonda 275 litre alkol ele geçirildi.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverildi.
Zeytinburnu’nda sahte alkol imalathanesine yapılan operasyonda 275 litre alkol ele geçirildi.
Zeytinburnu’nda sahte alkol imalathanesine yapılan operasyonda 275 litre alkol ele geçirildi.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverildi.