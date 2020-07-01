Zeytinburnu Kennedy Caddesi’nde dün saat 20.30 sıralarında cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler bu kadarına da pes dedirtti. Ellerinde mangal taşıyan 2 genç trafiğin yoğun olduğu ana yolda bariyerlerden atlayarak yolun karşısına geçti. Mangal kömürlerinin yandığı da görüntülere yansıdı. Gençlerin kazaya davetiye çıkardığı anları görenler şoke oldu.
Zeytinburnu’nda şoke eden görüntüler
Zeytinburnu’nda ellerinde mangal taşıyan 2 genç trafiğin yoğun olduğu ana yolda bariyerlerden atlayarak yolun karşısına geçti. Gençlerin kazaya davetiye çıkardığı anları görenler şoke oldu. Gençlerin hayatlarını tehlikeye attıkları o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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