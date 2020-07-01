banner3088

Zeytinburnu’nda şoke eden görüntüler

Zeytinburnu’nda ellerinde mangal taşıyan 2 genç trafiğin yoğun olduğu ana yolda bariyerlerden atlayarak yolun karşısına geçti. Gençlerin kazaya davetiye çıkardığı anları görenler şoke oldu. Gençlerin hayatlarını tehlikeye attıkları o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Zeytinburnu’nda şoke eden görüntüler

Zeytinburnu’nda ellerinde mangal taşıyan 2 genç trafiğin yoğun olduğu ana yolda bariyerlerden atlayarak yolun karşısına geçti. Gençlerin kazaya davetiye çıkardığı anları görenler şoke oldu. Gençlerin hayatlarını tehlikeye attıkları o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Zeytinburnu Kennedy Caddesi’nde dün saat 20.30 sıralarında cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler bu kadarına da pes dedirtti. Ellerinde mangal taşıyan 2 genç trafiğin yoğun olduğu ana yolda bariyerlerden atlayarak yolun karşısına geçti. Mangal kömürlerinin yandığı da görüntülere yansıdı. Gençlerin kazaya davetiye çıkardığı anları görenler şoke oldu.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
U21 Avrupa Şampiyonası statüsü değişti
U21 Avrupa Şampiyonası statüsü değişti
  1. SPOR

banner3205

banner3196

banner3552

banner3211