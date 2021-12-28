banner4556

Zeytinburnu’nda yangın paniği

banner4336

Zeytinburnu’nda geri dönüşüm tesisinde çalışan işçilerin kaldığı bölümde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Zeytinburnu’nda yangın paniği

Zeytinburnu’nda geri dönüşüm tesisinde çalışan işçilerin kaldığı bölümde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

banner4575

Edinilen bilgiye göre, Zeytinburnu Cebe Alibey Sokak üzerindeki geri dönüşüm tesisinde çalışan işçilerin kaldığı bölümde saat 12.30’da bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çıktığı sırada içeride bulunan işçiler, dumanı fark ederek kendilerini dışarı attı. Yangın kısa sürede büyürken, binadan yükselen dumanlar uzaktan bile görüldü. Yangın paniğe neden olurken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, işçilerin kaldığı bölümde hasar oluştu. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Zeytinburnu’nda yangın paniği
Zeytinburnu’nda yangın paniği
  1. ASAYİŞ

banner4558

banner3841

banner4577

banner4349