Zeytinburnu’nda yapımı devam eden iş merkezinde yangın

Zeytinburnu’nda yapımı devam eden 4 katlı iş merkezinde çıkan yangında içerideki paletler ve plastik atıklar alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Zeytinburnu Maltepe Mahallesi Siteyolu Sokak’taki inşaat alanında çıktı. Edinilen bilgiye göre, yapımı devam eden 4 katlı iş merkezinin ikinci katında bulunan paletler ve plastik atıklar henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri inşaat alanındaki işçileri uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin yaptığı müdahaleler sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.