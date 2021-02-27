Zeytinburnu’nda yaşlı kadını döverek gasp eden hırsız yakalandı

Zeytinburnu’nda pazar alışverişinden dönen yaşlı kadın, poşetlerini taşıma bahanesiyle apartmana giren genç tarafından dövülerek gasp edildi. Polis ekipleri tarafından ikametinde yakalanan gaspçı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde şüpheli Z.S’nin Nuripaşa Mahallesi’nde bulunan bir sokaktaki binaya girdiği tespit edildi. Afganistan uyruklu Z.S isimli şüpheli, bu adrese yapılan baskınla yakalandı. Şüpheli Z.S., emniyetteki sorgusunda olayı kendisinin gerçekleştirdiğini, gasp ettiği telefonu ilçedeki seyyar satıcılardan birine sattığını itiraf etti. Telefonu satın alan seyyar satıcı M.A., telefonun kendisinde olduğunu söyleyerek telefonu polis ekiplerine teslim etti.Telefonu satın alan M.A., polis ekiplerince emniyete götürülürken gasp edilen cep telefonu mağdur kadına teslim edildi. Telefonu gasp eden Afganistan uyruklu Z. S. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.