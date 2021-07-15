Zeytinburnu’ndaki bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

Zeytinburnu’nda beş katlı binanın girişinde bulunan ütü paketleme deposunda çıkan yangın dumanından etkilenen 8 apartman sakini itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ham madde deposu olarak kullanılan iş yerine itfaiye ekipleri müdahale etti.
Dumandan etkilenen 8 kişi tahliye edildiİhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri yangının çıktığı binada kalan 8 apartman sakinini güvenlik tedbiri nedeniyle tahliye etti. Yangından tahliye edilen apartman sakinlerinden genç bir kızın ise kan değerleri ölçüldü. Kurtarılan vatandaşların korku ve panik anları kameralara yansıdı.