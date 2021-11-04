Zihinsel engelli bireyi öldüren 2 sanığa ayrı ayrı 10 yıl hapis

Kocaeli’de çocuk parkında alkol aldıkları sırada tartıştıkları zihinsel engelli bireyi darp ederek, ölümüne sebep olan 3 sanık son kez hakim karşısına çıktı. Sanıklardan 2’sine ayrı ayrı 10 yıl hapis cezası verilirken, 1’i ise beraat etti.

Olay, 2018 yılında Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kuruçeşme Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zihinsel engelli olduğu öğrenilen Faruk Aydaş (49) çocuk parkında dolaştığı sırada, parkta alkol aldıkları öne sürülen 18 yaşından küçük 3 kişiyle tartışmaya başladı. Tartışma sonrası 3 şüpheli, kendilerine cinsel organını gösterdiğini iddia ettikleri Aydaş’ı darp ederek olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Aydaş, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aydaş, hastanede 22 gün süren tedavisi sonrasında yaşamını yitirdi. Olaya karıştığı belirlenen Efecan Ö., Sezgin D. ve Gürkan V., polis ekiplerince gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemleri sonrası 3 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

2 sanığa ayrı ayrı 10 yıl hapis cezası

"Kasten öldürme" suçundan yargılanan sanıkların duruşması Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Duruşma salonunda taraf avukatları, dava sürecinde tutuklanan sanıklar Efecan Ö. ve Sezgin D. hazır bulundu. Son sözleri sorulan tutuklu sanıklar suçsuz olduklarını ifade ederek, beraatlerini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, ilk haksız eylemin kim tarafından meydana getirildiği tespit edilemediğinden tutuklular Efecan Ö. ve Sezgin D. hakkında ’haksız tahrik indirimi uygulanmasına’ karar vererek, sanıkların ayrı ayrı 10 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmalarını hükmetti. Heyet, tutuksuz sanık Gürkan K.’nin ise Faruk Aydaş’ı öldürdüğüne dair herhangi bir delil bulunmadığından beraatine karar verdi.