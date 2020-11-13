Zincirleme kazada otomobil bariyere saplandı: 1 ağır yaralı

İstanbul Bayrampaşa’da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü. Kazada bariyere saplanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazadan ağır yaralanan Selami Altın’ı çevredeki bir hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri ise bariyere saplanan aracı elektrikli testere yardımıyla çıkardı. Olay yerinde incelemeleri yapan polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.Kazadan dolayı O-3 karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. İtfaiye ekiplerinin çalışma sonucu kazanın kaldırılmasıyla trafik normale döndü.