Zincirleme kazada otomobil bariyere saplandı: 1 ağır yaralı

İstanbul Bayrampaşa’da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü. Kazada bariyere saplanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Olay O-3 karayolu Aksaray istikameti Rami ayrımında saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 YN 0731 plakalı Ford Connect marka otomobilin sürücüsü bir anda şerit değiştirerek Selami Altın kontrolündeki 34 BNE 957 marka Renault Clio marka otomobille çarpıştı. 34 BNE 957 plakalı araç çarpmanın etkisiyle yanında seyreden Wolksvagen Jetta marka 34 GRK 31 plakalı araca vurarak bariyere saplandı. Kazada bariyere saplanan aracın sürücüsü ağır yaralandı. Kazaya sebebiyet veren 34 YN 0731 plakalı aracın sürücüsü olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazadan ağır yaralanan Selami Altın’ı çevredeki bir hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri ise bariyere saplanan aracı elektrikli testere yardımıyla çıkardı. Olay yerinde incelemeleri yapan polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

Kazadan dolayı O-3 karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. İtfaiye ekiplerinin çalışma sonucu kazanın kaldırılmasıyla trafik normale döndü.