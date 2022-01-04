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Ziya Bandırmalıoğlu’nın öldürüldüğü olayda bir kişi daha adliyeye sevk edildi

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90’lı yıllarda işlenen faili meçhul cinayetler ve Susurluk Davası’nda adı geçen eski Özel Harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu ile bir grup arasında silahlı kavga çıktı. Kadıköy Kalamış’ta bir restoranda gerçekleşen silahlı kavgada Bandırmalıoğlu ile emekli polis Şahin Aslan öldürüldü. Olayla ilgili olarak yakalanan Mehmet Çakır adliyeye sevk edildi.

Ziya Bandırmalıoğlu’nın öldürüldüğü olayda bir kişi daha adliyeye sevk edildi
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90’lı yıllarda işlenen faili meçhul cinayetler ve Susurluk Davası’nda adı geçen eski Özel Harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu ile bir grup arasında silahlı kavga çıktı. Kadıköy Kalamış’ta bir restoranda gerçekleşen silahlı kavgada Bandırmalıoğlu ile emekli polis Şahin Aslan öldürüldü. Olayla ilgili olarak yakalanan Mehmet Çakır adliyeye sevk edildi.

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Kadıköy Kalamış’ta 20 Aralık Pazartesi akşam saatlerinde bir restorana gelen Ziya Bandırmalıoğlu ile bir grup arasında silahlı kavga çıktı. Yaşanan silahlı kavgada kurşunların hedefi olan Bandırmalıoğlu ile emekli polis Şahin Aslan öldürülürken 5 kişi de yaralandı. Polis, olayla ilgili yaptığı çalışmada 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Mehmet Çakır isimli şahıs adliyeye sevk edildi.

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