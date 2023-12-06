Aşçılık kursiyerleri kahvaltı programı düzenledi

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Halk Eğitim Merkezi aşçılık kursiyerleri kahvaltı programı düzenledi.

Aşçılık kursiyerleri kahvaltı programı düzenledi
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde Halk Eğitim Merkezi aşçılık kursiyerleri kahvaltı programı düzenledi.

Düzenlenen kahvaltıya, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer ve eşi Zeynep Suer katıldı. Halk Eğitim Merkezi aşçılık kursiyerleri, yaptıkları çeşitli ve farklı lezzetleri Hayri Suer tarafından tam not alınarak teşekkür edildi. Kahvaltıda her şeyin özenerek yapıldığını belirten Başkan Suer, "Hanım kardeşlerim çok yetenekliler, o kadar güzel ve özenerek hazırlık yapmışlar ki hepsine çok teşekkür ederim. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin inşallah" ifadelerini kullandı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman