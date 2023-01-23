Aşçılık ve pastacılık kursuyla aile bütçelerine katkı sağlıyorlar

İzmit’te vatandaşların ilgi gösterdiği aşçılık ve pastacılık kursunda kursiyerler öğrendiklerini kazanca dönüştürerek, aile bütçelerine katkı sağlıyor.

İzmit Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (İZMEK), hobi ve kişisel gelişimin yanında mesleki anlamda da vatandaşlara beceri kazandırıyor. Çukurbağ Kurs Merkezinde bulunan aşçılık ve pastacılık kursu da ilgi görüyor. Kursiyerler, farklı lezzetler ortaya çıkararak hem göze hem de damağa hitap ederken, aynı zamanda ürettiklerini satarak aile bütçelerine katkı sunuyor.