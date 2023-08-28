ASELSAN'dan 'TOLUN' ihracatı
ASELSAN, TOLUN güdümlü mühimmatı için ihracat sözleşmesi imzaladı. 35,5 milyon dolarlık sözleşme çerçevesinde ihraç edilen TOLUN güdümlü mühimmatı Akıncı İHA (insansız hava aracı) platformlarında kullanılacak.
ASELSAN, TOLUN güdümlü mühimmatı için ihracat sözleşmesi imzaladı. 35,5 milyon dolarlık sözleşme çerçevesinde ihraç edilen TOLUN güdümlü mühimmatı Akıncı İHA (insansız hava aracı) platformlarında kullanılacak.
ASELSAN, Akıncı İHA platformlarında kullanılmak üzere, toplam bedeli 35 milyon 580 bin dolar tutarında TOLUN güdümlü mühimmat ihracat sözleşmesi imzaladı. İmzalanan sözleşme TOLUN güdümlü mühimmatının ilk ihracat sözleşmesi olma niteliği taşıyor.