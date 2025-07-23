ASELSAN'dan oyun değiştirecek teknolojiler

Türkiye’nin en önemli savunma sanayii firmalarından olan ASELSAN, IDEF 2025’te savunma sanayisinde kullanılacak GÖKTAN, EJDERHA, KORAL-200, TURAN ve GÜRZ sistemlerini tanıttı.

İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen IDEF 2025’te ASELSAN tarafından geliştirilen KORAL-200 Mobil Elektronik Harp Sistemi, GÖKTAN Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi, EJDERHA Yönlendirilmiş Enerji (DEW) Silahı, TURAN Elektro-Manyetik Silah Sistemi ve GÜRZ Lazer Silah Sistemi veya Yüksek Enerji Lazer Projesi tanıtıldı. Tanıtım programına Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ve ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol katıldı. ASELSAN Genel Müdürü Akyol, muharebe sahasındaki değişiklikler çerçevesinde yeni konseptler geliştirdiklerini belirtti. Çelik Kubbe’nin yeni bir katmanının yeni bir unsurunu paylaştıklarını ifade eden Akyol, "Bu kapsamda bu taraftan Çelik Kubbe’nin HİSAR, SİPER, KORKUT, ALP gibi unsurlarımız seri üretimi hızlı bir şekilde devam ediyor. Fiziksel katmanda bunlarla gururla yolumuzu devam ettiriyoruz. Bir taraftan da elektromanyetik katmanda yeni bir konsept geliştirdik yeni tehditler ölçeğinde. Elektromanyetik katmandaki bu tehditleri, sürü dronları, kamikaze dronları, saldırı tipleri değişen yeni hava araçlarını aslında geleneksel yöntemlerle değil, yeni bir anlayışla bertaraf etmenin silahı olan EJDERHA sistemimizi burada ilk defa uluslararası arenaya çıkarmış olduk. Burada tabii elektromanyetik bir sistem olduğu için bir videoyla sahada gerçekten kendini ispatlamış videoyla bunu anlatmak istiyoruz. Aslında özetleyecek olursak adeta Çelik Kubbe’nin elektromanyetik bir kalkanını burada ilk defa gösteriyoruz. Hava araçlarını belli bir menzile girdiklerinde fiziki olarak, içindeki elektronik devreleri etkisiz hale getirecek şekilde oyun dışı bırakan bir teknolojiden bahsediyoruz. Bu sistem sayesinde bu menzile giren 1 kilometrelik menzile giden bütün araçlar, bütün insansız hava araçları, bu sistem sayesinde artık fiziki olarak işlemez hale getirilerek, orada etkisiz hale getirebilecek bir teknoloji. Burada ‘microwave’ dediğimiz yüksek güçte elektronik dalga teknolojisi var. Adeta gökyüzünde bir kalkan buraya oluşturmuş olduk. Ben bundan sonra bunun Çelik Kubbe’ye yeni bir değer katacağını, Çelik Kubbe’ye elektromanyetik katman olarak önemli bir kalkan olacağını milletimize ifade ediyorum" dedi.

KORAL’ın yeni versiyonunu da fuarda sergilediklerini aktaran Akyol, "Orada da aslında yine elektromanyetik katmanda daha uzağı duyabilen ve daha uzağı karıştırabilen, düşman hava savunma radarlarına karşı adeta SİHA’larımız ve uçaklarımız için otoyollar açacak bir sistemden bahsediyoruz. Mevcut KORAL’a göre çıkış gücünün ve etkinliğinin yaklaşık iki kat arttığını buradan gururla söylemek isterim" diye konuştu.

"Savunmak kadar caydırıcılık da önemli"

Çelik Kubbe’de tüm fiziki sistemlerin yanında elektromanyetik sistemleri yönetecek yapay zeka destekli bir mimari oluşturduklarını vurgulayan Akyol, "İşte bu mimarinin bütün kubbeyi birbirine bağlayacak askeri 5G olarak tanımladığımız ’Turan Haberleşme’ sistemimizi de bir konsept olarak, bir araç olarak, bir vasıta olarak buraya getirdik. Bununla yapay zeka için gereken bütün o entegrasyonun sağlanması ve Çelik Kubbe’nin tek bir networkte hiç gecikme olmadan yürütülmesi sağlanmış olacak. Bunu da milletimizle burada oluyoruz. Yine Çelik Kubbe kapsamında GÜRZ sistemimizin insansız versiyonunu buraya getirdik. O da aslında GÜRZ’e yeni bir anlayış getirdi. İnsansız kara aracı üzerinde bu faaliyeti, hava savunma faaliyetini fiziki olarak gerçekleştirecek. Son olarak savunmak tabii ki ana görevimiz ama savunmak kadar caydırıcılık da önemli" dedi.

Geleneksel olarak yürütülen güdümlü mühimmat teknolojiyle füze teknolojisini birleştirdikleri DELTA-V şirketi ile de iş birliği yaparak GÖKTAN sistemini oluşturduklarını anlatan Akyol, "Aslında roketin itme gücüyle güdümlü mühimmatın hassas vurma gücünü birleştirdiğimiz daha önceleri uçaktan atılan mühimmatların artık karadan belli bir seviyeye kadar roketle çıkarıldığı ve oradan sonra istediğiniz hedefin gerektiğinde arkasına dolaştırabilecek kadar hassas vuruş kabiliyeti olan GÖKTAN sistemimizi yine 150 kilometreler menzilinde bir hedefe götürecek sistemi de ilk defa burada bir sistem olarak getirmiş olduk. Sistemi bitirdik, atışlarını yaptık. Bunun da sahada ciddi bir oyun değiştiricilik yetkinliği olduğunu söylüyorum. Bu kapsamda Savunma Sanayii Başkanlığımıza ve devletimize verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Bizler bu sistemleri geliştirmeye ve bu konseptleri dünyaya çıkarmaya devam edeceğiz. Bu ortaya koyduğumuz Çelik Kubbe vizyonu aslında bize NATO’da, bütün NATO’nun hava savunma mimarisini de ASELSAN’ın üstleneceği bir imkanı da getirdi. Bu kapsamda seçilen 5 ülkeden biri ve firmadan biri olduk. Bu sistemleri geliştirmeye, yenilikçi anlayışları ortaya koymaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Çelik Kubbe’yi fiziki olarak da, elektromanyetik olarak da, bilişsel olarak da örmeye devam edeceklerini kaydeden Akyol, "Bugün konuştuğumuz EJDERHA dünyanın yapmaya çalıştığı yeni bir teknoloji, elektronik sinyallerle İHA’ları durdurmayı başarıyoruz. Bunu biz buraya yaptığımızı getirdik. Yine benzer şekilde GÖKTAN füzeyle güdümlü mühimmatı buluşturup, 150 kilometrelerde hassas vuruşu çok maliyet etkin yapabilen, hassas vuruşu istediğimiz açılardan yapabildiğimiz bir sistemi getirdik. KORAL da artık elektronik harbin dünya çapında gerçekten son teknolojisi. Avrupa’nın bugün en büyük elektronik harp fabrikası ASELSAN’da, Türkiye’de. Bu KORAL’la artık SİHA’larımızla, uçaklarımızla bir bütün halinde kullandığımızda gerçekten fark oluşturan teknolojiler. Çelik Kubbe’yi fiziki olarak da, elektromanyetik olarak da, bilişsel olarak da örmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye dünyada önemli bir oyuncu, önemli bir aktör"

Savunma Sanayii Başkanı Görgün ise, fuarın dolu dolu geçtiğini aktardı. Daha önce geliştirilen ve geliştirme çalışmalarının devam ettiği, ASELSAN’daki mühendislerin fedakar ve özveriyle yaptıkları, gece-gündüz çalışmalarla ortaya çıkan yenilikçi yaklaşım ve ürünlerin lansmanını yaptıklarını anlatan Görgün, "Memleketimize hayırlı olsun. Bunun arkasında çok büyük emek var. Emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Biz savunma sanayiinde işte bu projeleri yaparken ana entegratör firmalarımız ve ana entegratör firmalarımızla birlikte çalışan, yüzlerce, binlerce KOBİ’lerimiz, alt yüklenicilerimiz var. Hepsinin ayrı ayrı emekleri var. Bu projelere destek olan tüm şirketlerimize, Savunma Sanayii Başkanlığında uzman arkadaşlarıma, başkan yardımcılarıma, daire başkanlarıma, Milli Savunma Bakanlığımıza, kuvvet komutanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

Görgün, gazetecilerin sorularını da yanıtlayarak, "Fuarımız 4 gün. İlk gün ASELSAN’ın da ilk saatlerde yeni ürünleri vardı. Sonra ROKETSAN’ımızın tabii çok dikkat çeken ürünleri vardı. 4 gün boyunca bu lansmanlar devam edecek. Buraya gelmeden evvel bir başka KOBİ’mizin farklı bir amaç için geliştirdiği bir lojistik insansız hava aracının lansmanını yaptık. Bu şunu gösteriyor. Türkiye, özgün ürünleriyle gelişmiş mühendislik ve tasarım ve üretim kabiliyetiyle savunma sanayii alanında Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon ve verdiği destekler sonucunda artık dünyada önemli bir oyuncu, önemli bir aktör" ifadelerine yer verdi.

Görgün ve Akyol, daha sonra ASELSAN, GÖKTAN, EJDERHA, KORAL-200, TURAN ve GÜRZ sistemlerini inceledi.