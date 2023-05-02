ASELSAN Genel Müdürü Prof. Dr. Görgün: 'Geleceğimizin teknolojik dönüşümünü gençlerimizle sağlayacağız'

ASELSAN’ın TEKNOFEST 2023’te yüzlerce takımın başvurduğu İnsansız Su Altı Sistemleri ve Ulaşımda Yapay Zeka yarışmalarında kıyasıya yarışarak başarılı olan takımlar, ödüllerini düzenlenen törenle aldı. Törende konuşan ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, “Geleceğimizin teknolojik dönüşümünü gençlerimizle sağlayacağız” dedi.

ASELSAN, İstanbul Atatürk Havalimanında düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST’te bilime ve teknolojiye meraklı genç beyinleri, İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması ile Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması ile buluşturdu. TEKNOFEST’te derece alan takımlar için festivalin son günü ödül töreni düzenlendi. İnsansız Su Altı Sistemleri ile Ulaşımda Yapay Zeka yarışmalarında dereceye giren takımlara ödüllerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar takdim etti.

Gençlere 777 bin lira destek

TEKNOFEST 2023 İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması farklı zorluk seviyesinde parkurlarla iki kategoride İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Olimpik Yüzme Havuzunda ASELSAN yürütücülüğünde yapıldı. Toplam bin 401 başvurunun olduğu yarışmada 44 takım sırası ile ön tasarım, kritik tasarım ve su altında görev gösterimi videosu aşamalarını geçerek finalist olmaya hak kazandı. Kritik tasarım safhasını geçen 57 yarışmacı takıma toplam 777 bin 000 lira tutarında destek sağlandı. Temel kategoride finale kalan takımlar su altı hokeyi ve su altı montajını içeren uzaktan kontrollü görevlerin yanında otonom görev olan renk tespiti ve konumlanma görev parkurlarında yarıştı. İleri kategorideki takımlar ise tamamen otonom görevler olacak şekilde renk tespiti ve konumlanma, hedef tespiti ve geçişi ile hedef tespiti ve imhası parkurlarında görev yaptı.

"Geleceğimizin teknolojik dönüşümünü gençlerimizle sağlayacağız"

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, İnsansız Su Altı Sistemleri ve Ulaşımda Yapay Zeka Yarışmasında gençlerin kıyasıya rekabetinin Türkiye’nin geleceğine yönelik umutları arttırdığını söyleyerek, şu açıklamayı yaptı:

“TEKNOFEST 2023’e akın eden binlerce gencimizle buluşmanın sevincini yaşadık. ASELSAN olarak geleceğin mühendisleri, pilotları ve uzay bilimcilerinin iki ayrı yarışmamızda sergilediği performans bizi gururlandırdı. İnsansız Su Altı Sistemleri ile Ulaşımda Yapay Zeka yarışmalarımızla gençlerimiz, yeteneklerini ve inovatif fikirlerini ortaya koydu. Mavi vatanın korunmasında su üstü kadar su altının da kritik önemde olduğu günümüzde gençlerimizin, ülkemizin teknolojik gelişiminde pay sahibi olacağına yürekten inanıyorum. Gençlerimizin gözünde Türkiye’nin bağımsız teknolojilerini ve parlak yarınlarımızı görmenin heyecanını yaşadık. Birbirinden güzel fikirlerin kıyasıya rekabet ettiği her iki yarışmamıza toplam 2564 başvuru geldi. Onların azmi, çalışkanlığı, kararlılığı ve teknolojiye merakı, ASELSAN olarak bize, yeni milli projeleri hayata geçirmek için daha büyük güç verdi. Bu anlamda gençlerimizin bire bir teknolojiye dokunmasının, inovasyonu anlamasının değerinin paha biçilemez olduğunu düşünüyorum. Onların hayalini gerçeğe dönüştürmek için durmadan yeni projeler üretmeye, savunma sanayine katma değer oluşturmaya, milli teknolojiyi üst noktalara taşımaya devam edeceğiz. Geleceğimizin teknolojik dönüşümünü gençlerimizle sağlayacağız.”