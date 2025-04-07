Asena Anneleri Kahvaltı Programında Buluştu

Silivri Ülkü Ocakları'ndan Birlik ve Dayanışma Mesajı

Asena Anneleri Kahvaltı Programında Buluştu
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haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Silivri Ülkü Ocakları Asena Birimi tarafından düzenlenen kahvaltı programında Asena anneleri bir araya geldi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, ülkücü harekete gönül vermiş çocuklar ve gençler için yapılabilecek çalışmalar masaya yatırıldı.

Programda birlik ve beraberlik vurgusu öne çıkarken, Asena anneleri toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekti. Evlatlarının daha güçlü bir gelecek inşa etme yolunda attıkları adımlarda her zaman yanlarında olacaklarını ifade eden anneler, duygu dolu anlar yaşadı.

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Katılımcılara teşekkür edilen program sonunda, benzeri etkinliklerin ilerleyen dönemlerde de devam edeceği belirtildi.