İstanbul’da düzenlenen Kulüpler Arası Bilek Güreşi Turnuvası’na damga vuran isim, Silivri Ülkü Ocakları Asena Birimi’nden Kardelen Kalyoncu oldu. +KG kategorisinde mücadele eden Kalyoncu, hem sağ hem de sol bilekte tüm rakiplerini geride bırakarak iki altın madalya birden kazandı.

Sert rekabete sahne olan turnuvada gösterdiği üstün performansla dikkat çeken Kardelen Kalyoncu, Silivri’nin gururu olurken, Silivri Ülkü Ocakları Başkanı Ferhat Yılmaz da bu başarıyı şu sözlerle duyurdu:

“Asenamızın azmi, disiplini ve inancıyla elde ettiği bu iki altın madalya, bizlere bir kez daha Türk gencinin gücünü ve kararlılığını göstermiştir. Silivri Ülkü Ocakları olarak Kardelen kardeşimizi yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. ‘Asena yüreğiyle savaşır, bileğiyle destan yazar!’”

Kardelen Kalyoncu’nun elde ettiği bu önemli zafer, yalnızca bireysel bir spor başarısı değil; aynı zamanda Silivri gençliği adına ilham veren bir örnek oldu.