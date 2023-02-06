Aşevi tırı deprem bölgesine yola çıkıyor: Günde 25 bin kişiye sıcak yemek ikram edecek

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen deprem sonrasında Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesinin aşevi tırı, deprem bölgesi için hazırlanıyor. Hatay’a gidecek olan tır, 25 bin kişiye sıcak yemek ikram edecek.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen deprem sonrasında bölgeye yardımlar çığ gibi büyümeye devam ediyor. Günlük 25 bin kişiye sıcak yemek ikramı yapabilen aşevi tırı da deprem bölgesi için hazırlandı. Süleymanpaşa Belediyesinin yardım tırı, Hatay’a doğru yola çıkacak.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel yaptığı açıklamada, "Süleymanpaşa Belediyesinin aşevi tırı yola çıkmak üzere. Hazırlıklarımız tamamlandı. Allah nasip ederse orada 25 bin kardeşimize sıcak yemek verebilecek şekilde hazırlandı. İnşallah yarın öğleden sonra tırımız Hatay’da olacak. Bölgedeki bütün kardeşlerimize Allah yardım etsin. Elimizden ne gelirse hazırız; yalnız değilsiniz, merak etmeyin" dedi.