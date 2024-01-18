Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde belediye tarafından hizmet veren aşevinde pişen sıcak yemekler vatandaşa ulaştırılıyor

Gölpazarı Belediyesi Aşevi’nde yapılan yemekler ihtiyaç sahibi halka ulaşmaya devam ediyor. Vatandaşın kapısını çalarak sıcak yemekleri kendisi dağıtan Başkan Suer, "Bugün sıcak yemeklerimizi ben dağıtmaya çıktım. Büyüklerimizin ellerinden öptüm, ziyaret ettim. Şimdiye kadar kurban ve gıda bağışında bulunarak bize destek olan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Çevrenizde hasta, yaşlı, kimsesiz, yalnız yaşayan ihtiyaç sahibi komşularınız varsa bize bildirin. Vebali değil sevabı paylaşalım. Gönül sofrasında buluşalım" ifadelerini kullandı.