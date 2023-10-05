Asfalt yola inen boz ayı böyle görüntülendi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde asfalt yola inerek koşan boz ayı araçla ilerleyen vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Asfalt yola inen boz ayı böyle görüntülendi
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Sakarya’nın Hendek ilçesinde asfalt yola inerek koşan boz ayı araçla ilerleyen vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Aksu Mahallesi yolunda seyahat eden vatandaşların güzergahında yola inen boz ayı görüntülendi. Aracın önünde bir süre koşan boz ayı daha sonra yoldan çıkarak ormanlık araziye girdi. Ayının, aracın önünde koştuğu anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.