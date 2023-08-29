Asfalta beton dökerek ilerleyen miksere 6 bin 291 TL ceza

İstanbul Başakşehir’de asfalta beton dökerek ilerleyen beton mikserine yapılan görüntülü ihbar üzerine 6 bin 291 TL para cezası uygulandı. Mikserin betonu caddeye dökerek ilerlediği anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Başakşehir Güvercintepe’de cadde üzerinde ilerleyen bir beton mikseri, yola beton dökerek ilerledi. Vatandaşların cep telefonu kamerası ile kaydederek emniyete yaptığı ihbar üzerine plakası belli olan mikser sürücüsüne 6 bin 291 TL para cezası uygulandı. Görüntülerde yokuş çıkan mikserin cadde boyunca beton dökerek ilerlediği görüldü.