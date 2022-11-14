Asfaltlama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

Bilecik İl Özel İdaresine bağlı Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, 2022 yılı yatırım programı ile köylerde yol ağının daha modern hale gelmesi için asfaltlama çalışmalarını tüm hızla gerçekleştiriyor.

İl ve ilçeler genelinde köy yollarında asfalt kaplama ve bakım-onarım çalışmalarını sürdüren Bilecik İl Özel İdaresi, Söğüt ilçesi Yakacık- Akçasu köy yolunda 2 kilometrelik asfalt çalışmasına başladı. Söz konusu yolda sıcak kaplama asfalt işini yapmaya başlayan ekipler, yoğun çalışma temposu ile kısa sürede tamamlayarak yol kalitesini yükselterek ulaşım konforunu arttırmayı hedefliyor.

Kurum olarak her yıl çok sayıda köy yolunun bakım ve onarımlarının yapıldığını belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, “Asfaltlama çalışmaları sonucunda yollarımızın kalitesi ve standardı arttırılıyor. Altyapı yatırımlarında ve yürütülen diğer tüm çalışmalarda kamu yararı, kaynakların etkin ve verimli kullanılması, hizmetin gereği, vatandaş odaklı hizmet anlayışı İdaremizce daima ön planda tutuluyor. İl Özel İdaresi, ilimizin sorunlarının çözülmesine yönelik önemli yatırımlar gerçekleştiriyor. İnşallah 2023 asfaltlama sezonunda çalışmalar artarak devam edecektir” dedi.