Asfaltlama çalışması gece de sürdürülüyor

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü çalışanları, Bahçelievler ve Hürriyet mahallelerinde asfaltlama çalışmalarını gece boyunca sürdürdü.

Asfaltlama çalışması gece de sürdürülüyor
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü çalışanları, Bahçelievler ve Hürriyet mahallelerinde asfaltlama çalışmalarını gece boyunca sürdürdü.

Birçok mahallede yeni yerleşim alanlarına yol açma ve altyapı çalışmaları başta olmak üzere birçok alanda faaliyetlerini sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü çalışanları, kış mevsimine yetiştirmek amacıyla çalışmalarını gündüz ve gece boyunca sürdürüyor. Çalışmaları kapsamında bazı alanlarda kilit parke taşı çalışması da yapan ekipler, çevre ve görüntü kirliliği oluşturan alanlarda da gerekli düzenlemeleri gerçekleştirdi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman