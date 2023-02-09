ASFAT ekipleri Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla bölgeye insani yardım malzemeleri taşıyor

Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT), Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla bölgeye insani yardım malzemeleri taşındığını bildirdi.

ASFAT’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “ASFAT olarak biz de Dayanışma Vakti diyor, ilk günden bu yana deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Milli Savunma Bakanlığımızın koordinesinde Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarla bölgeye insani yardım malzemelerini ulaştırmayı sürdürüyoruz” ifadelerine yer verildi.