Asgari ücret ne kadar zamlanacak? TBMM'ye sunulan teklifte dikkat çeken detay

Aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesi 2023 yılı asgari ücret zammı için birçok farklı hesap yapılırken; uzmanlar enflasyon + refah yapı ile beraber yüzde 40-43 arasında bir zam bekliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamalarda vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz mesajı verirken, çalışanlar Erdoğan'dan gelen "Asgari ücret zammıyla ilgili bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlık içindeyiz" açıklamasıyla heyecanlandı.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN İLK İPUCU

Temmuz ayında ara zam yapılarak 5500 TL'ye yükseltilen mevcut asgari ücret üzerinden yapılan hesaplamalarla 2023 yılında yeni asgari ücret için 6,650 TL başlayarak 10,114 TL'ye varan farklı hesaplamalar yapılırken, 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi teklifinde yer alan işverenlerin sigorta prim desteğindeki artış asgari ücret zammı için ipucu vermiş olabilir.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 58 ZAM HESABI

Asgari ücret zammı için nihai karar Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından verilecek ve birçok farklı kalemler düşünülecek olsa da, TBMM komisyonuna gönderilen teklifte sigorta prim desteğinin yüzde 58 oranında artması bekleniyor. Eğer asgari ücrette bu oranda artarsa 2023 yılı asgari ücretin 8690 TL olacak... Bu artış gerçekleşirse asgari ücrete 3,190 TL yani yüzde 58 zam gelmiş olacak...

Haber7