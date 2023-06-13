Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı başladı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı, işçi tarafını temsilen Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ve işveren tarafını temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyetlerinin katılımıyla başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen asgari ücret belirleme komisyonu ilk toplantısı, işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl başkanlığında toplanan komisyonda, işçi tarafını temsilen TÜRK-İŞ heyeti, işveren tarafını temsilen ise TİSK heyeti katıldı. Toplantı çerçevesinde brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira olarak uygulanan mevcut asgari ücret için yapılacak zam oranı komisyon tarafından masaya yatırılacak.

Komisyon kimlerden oluşuyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

Şu anki asgari ücretin işverene maliyeti 11 bin 759 lira

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, bin 551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Yeni asgari ücret miktarı ne kadar olacak?

Asgari ücret komisyonu birinci toplantısında, net 8 bin 506 lira olan asgari ücrete ilişkin beklentiler, enflasyon, alım gücü, istihdam başta olmak üzere ekonomik veriler değerlendirilecek.

İşte asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar:

Yüzde 30 zamda net ücret 11 bin 57 lira, brüt ücret 13 bin 10 lira.

Yüzde 35 zamda net ücret 11 bin 483 lira, brüt ücret 13 bin 510 lira.

Yüzde 40 zamda net ücret 11 bin 908 lira, brüt ücret 14 bin 11 lira.

Yüzde 45’lik bir zamda net ücret 12 bin 333 lira, brüt ücret 14 bin 503 lira.