Aşık'lar denizler için Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nde çaldı

Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ni ziyaret eden ‘Aşık’lar, denizleri ve çevrenin korunmasına dikkat çekmek için bağlama eşliğinde doğaçlama deyişler söyledi.

Çevre Koruma Haftası ve Marmara Denizi’ni Koruma Günü dolayısıyla yurt genelinde çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Gerçekleştirilen etkinliklerle çevre ve doğayı korumak adına farkındalık oluşturulmak hedefleniyor. Beylikdüzü’nde bulunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ne gelen 2 Aşık Aşık İsa İstekoğlu ve Aşık Mustafa Kurbanoğlu da denizlerin ve çevrenin korunması adına bağlama çaldı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte Aşık’lar doğaçlama deyişleriyle doğanın önemine ve denizlerin temiz tutulmasına dikkat çekti. Etkinlik sonunda müze kurucusu Kenan Balcı tarafından vatandaşlar ücretsiz balık ekmekte dağıtıldı.

Balcı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, meslektaşlarına ve vatandaşlara denizlerin önemini anlatarak, “Halkımıza bugün dolayısı ile güzel bir etkinlik düzenleyip sonrasında ücretsiz balık ekmek dağıttık. Aşıklarımız ile beraber güzel mesajlar verdik. Bugün güzel günümüz. Öğrencilerimize, gençliğimize gelecek nesillerle beraber Marmara Denizi’ni anlattık. Deniz çok önemli. Denizlere hiçbir uğraş vermeden ağımızı atıp tutuyoruz oltamızı atıp tutuyoruz. Denizlerimiz tükenmeyen madenlerimiz diyoruz, denizler ekmeden biçtiğimiz tarlalarımızdır. Allah’ın bizlere bir lütfudur. 3 tarafımız denizlerle çevrili. 3 tarafımız denizlerle çevrili diyoruz ama sadece 3 tarafımız değil akarsularımız ile denizlerimiz ile beraber 4 tarafımız deniz içindeyiz. Denizin içinde yaşıyoruz denizlerin güzelliğine güzellik katalım” dedi.

Aşık Mustafa Kurbanoğlu ise halka doğru mesaj vermek için çaldıklarını ifade etti.