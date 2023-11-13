Aşık Veysel Eyüpsultan'da düzenlenen programla anıldı

Aşık geleneğinin en büyük temsilcilerinden halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen programla anıldı. Programda Aşık Veysel’in torunu Gündüz Şatıroğlu dedesini anlatırken, Türk Halk Müziği sanatçısı Aysun Gültekin sahne aldı.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu için Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi’nde anma programı düzenlendi. Programda ilk olarak sahneye gelen Aşık Veysel’in torunu eğitimci - araştırmacı - editör Gündüz Şatıroğlu, aile albümünde yer alan fotoğraflardan derlediği ve "Karanlıktan Aydınlığa Dedem Aşık Veysel" isimli dijital gösterim eşliğinde, dedesi Veysel’i anlattı.

Aysun Gültekin konseri

Gerçek adı Veysel Şatıroğlu olan Aşık Veysel’i anmak için düzenlenen programda Şatıroğlu’nun ardından Türk Halk Müziği sanatçısı Aysun Gültekin sahne aldı. Gültekin sahnede, Aşık Veysel’in gönüllere taht kurmuş; kara toprak, seherde ağlayan bülbül, çiğdem der ki, güzelliğin on para etmez, uzun ince bir yoldayım, kul olayım kalem tutan ellere gibi sevilen türkülerini seslendirdi.