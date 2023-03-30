Asiller Caddesi'nde son rötuşlar

Kocaeli’de Kartepe Asiller Caddesinde asfaltlama ve dekoratif aydınlatma direği montajları tamamlandı. Caddede son rötuşlar yapılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Altunhisar, Asiller ve Keser caddelerinde yapılan üstyapı çalışmaları çerçevesinde söz konusu güzergah, 2 gidiş, 2 geliş olmak üzere 4 şeride ve 30 metre genişliğe çıkarıldı. Bin 385 metre uzunluktaki caddenin asfaltlaması tamamlanırken, süpürge beton ve yağmur suyu kanal imalatları sürüyor. 200 araçlık parklanma yeri olacak caddede bin 350 metre yağmur suyu hattı altyapısı oluşturuluyor. Kartepe Altunhisar, Asiller ve Keser caddeleri orta refüj, kaldırımlar ve dekoratif led aydınlatmalarla donatıldı.