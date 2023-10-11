Asım Gültekin Dergicilik Okulu başlıyor

Esenler Belediyesi, merhum eğitimci-yazar Asım Gültekin’in adını taşıyan ‘Dergicilik Okulu’na bu sezon da ev sahipliği yapacak. Ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine dergiciliğin inceliklerinin öğretileceği programa son başvuru tarihinin ise 31 Ekim olduğu belirtildi.

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen Asım Gültekin Dergicilik Okulu, dergicilik hayali olan gençlere bu yıl da kapılarını açacak. Alanında uzman isimlerden eğitim alma fırsatı yakalayacak gençler, kendilerine has içerik üretmeyi öğrenerek temel becerilerini geliştirecekler. 14-22 yaş aralığındaki gençlerin başvurabileceği okul, 12 hafta sürecek. Mülakatlar ise 4 Kasım 2023 tarihinde Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde yapılacak.

Yeni yazarlar yetiştirecek okulda Süleyman Ragıp Yazıcılar, Ali Ural ve Ali Ayçil dergicilik söyleşileri kapsamında gençlerle bir araya gelecek. Okulda fanzin ve derginin genel özellikleri, editöryal içerikler, dergi tasarımı ve kapak yapımı, fanzinlerin baskıya hazırlanması, sayfa düzeni ve pek çok başlıkta eğitimler verilecek. Okulun öğrencileri, Yedi İklim Dergisi’ni ziyaret ederek dergiciliği yerinde gözlemleme fırsatı yakalayacak. Okula kayıtlar [email protected] adresi üzerinden yapılacak. Adaylar ilgili adrese kısa özgeçmişlerini ve iletişim bilgilerini yazarak başvuruda bulunabilecek. Asım Gültekin Dergicilik Okulu ile ilgili detaylı bilgiye 444 00 73 nolu telefonlardan da ulaşılabiliyor.