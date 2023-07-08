Aşırı kuvvetli yağışa Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden anında müdahale

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sabah saatlerinde etkisini gösteren şiddetli sağanak yağış nedeniyle Erenler ilçesinde yaşanan su taşkını olaylarına anında müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde bölgede yaşanan su taşkınları can ve mal kaybına neden olmadan hızla çözüme kavuşturuldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Sakarya geneli için yapılan aşırı sağanak yağış (metrekareye 100 kilogram ve üzeri) uyarılarına karşı saha çalışmalarını gece saatlerinden itibaren sürdürüyor. Erenler Tuapsalar mahallesi mevkiinde dere yataklarına biriken atık maddelerin neden olduğu taşkınlar SASKİ ekiplerinin hızlı müdahalesi ile can ve mal kaybına neden olmadan temizlendi. Şehrin diğer bölgelerinde de faaliyet gösteren ekipler doyum noktasına ulaşan dere yatakları ve etraflarına müdahalelerini sürdürüyor.

Tüm ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu belirten kurum, çalışmaların aralıksız şekilde devam edeceğini ve yaşanabilecek bir olumsuzluk anında vatandaşların ALO 185 Çağrı Merkezi üzerinden iletişime geçebileceği ifade edildi.