Aşırı sıcaklar hububat tarlalarında yangın riskini artırıyor

Trakya Üniversitesi Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya, buğday tarlalarında son günlerde artan yangınlar sonrası üreticilere ürünlerinin sigortasını yaptırma konusunda uyarıda bulundu.

Bir yanda sararmış buğday tarlalarının hasadı yapılırken, diğer yanda ise kavurucu sıcaklar etkili olmaya devam ediyor. Edirne’de hava sıcaklığının 43 dereceye kadar çıkması insanları olduğu gibi buğday hasadını da etkiliyor. Geçtiğimiz haftalarda şehir merkezi ve ilçelerde hasada hazır birçok buğday tarlasında dikkatsizlik ve sıcak hava nedeniyle yangın çıktı. Hasada hazır tarlalarda çıkan yangınlar, üreticiyi endişelendiriyor. Uzmanlar aşırı sıcaklıklarda yapılan hububat hasadında yangın riskine karşı üreticilerin hem gerekli önlemleri alması hem de dikkatli olması gerektiğini belirtiyor. Özellikle yol kenarındaki tarlalar risk altında bulunuyor.

Trakya Üniversitesi Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya, hasat döneminde sıcak havadan etkilenmemek için yapılması gerekenleri anlattı. Sıcak havanın buğday tarlalarında çıkan yangınları tetiklediğini ve büyük tehlike oluşturduğunu söyleyen Trakya Üniversitesi Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya, yangına neden olan en önemli sebeplerden bir tanesinin tarlada bulunan ve mercek etkisi oluşturarak tutuşmaya neden olduğunu söyledi. Prof. Dr. Kaya, çevreden geçen traktörlerden veya yol kenarlarında olan birtakım materyallerden, insanların çevreye gelişi güzel attığı izmaritlerden kaynaklı da yangın çıkabildiğine değindi. Üreticilere ürünlerinin sigorta yaptırması konusunda çağrıda bulunan Prof. Dr. Kaya, yangınların hem ülke açısından hem de ekonomik kayıplar noktasında büyük zarara yol açtığını belirtti.

"Yangınların çoğu insan kaynaklı"

Biçilmiş ürünlerin yanında halihazırda biçilmemiş ürünlerde olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kaya, "Biçilmiş ürünlerde saman da aslında ekonomiden sayılıyor. Geçen seneki fiyatlara baktığımız zaman neredeyse çiftçi tarladan aldığı ürün kadar samandan da bir ekonomik değer elde etti. Hatta saman da ithal ediyoruz. Bu yangınların çoğu insan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Özellikle tarlanın kenarlarından geçen traktörler, gayriihtiyari olsun egzoz gazları. Öncelikle vatandaşlarımızın duyarlı olması lazım. Bir diğer önemli noktalardan bir tanesi yine izmarit ve benzeri şeyler atılması, dikkatsizlik. Bu anlamda da yangınlara sebep oluyor. Buna karşı çiftçi hazırlıklı olmalı ve önlemini almalı. Sadece çiftçilerimiz değil, kırsal kesimde yaşayan ve bu tür tarlaların yanlarından geçen herkes dikkatli olmalıdır" ifadelerine yer verdi.

"Yol kenarlarında cam ve metal kaynaklı atıklar çok fazla oluyor"

Özellikle yol kenarlarında tarlası olan üreticilerin erken hasat edip, yeteri kadar nemli değilse sadece bir biçerdöver tablosu gibi o kısmı tamamen hasat etmesi gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Kaya, yol kenarlarında cam ve metal kaynaklı atıkların çok fazla olduğunu ve hasat sonunda tarlalarda tedbirin arttırılması gerektiğini ifade etti.

Kurak geçen bir kışın ardından gelen yağışların tarlalara yaradığını ve kuruyan otların neredeyse insan boyuna ulaştığını belirten Prof. Dr. Kaya, sıcak havanın da etkisiyle çoğalan kuru otların potansiyel yangın tehlikesi olduğunu söyledi.