Aşırı sıcaklardan bunalan esnaf, gölge olsun diye sokağın üstünü zeytin brandaları ile örttü

Balıkesir’in Edremit ilçesinde son günlerde yaşanan çöl sıcaklıkları nedeniyle sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkınca sıcaktan bunalan esnaf çarşıda bir sokağın üzerine serinlemek için zeytin brandaları ile kapattılar.

Camivasat Mahallesi Birinci Sokak’ta bulunan esnaf son günlerde bölgede etkili olan çöl sıcaklarından korunmak için ilginç bir yöntem buldular. Kış aylarında zeytin toplamak için kullanılan zeytin brandalarını sokağın üzerine gererek serinlemeye çalışıyorlar. Bir çok lokanta ve cafenin olduğu sokakta hizmet veren esnaf aşırı sıcaklardan korunmak ve müşterilerine gölgeli bir ortamda hizmet vermek için zeytin brandaları ile gölgelikler yaptı. Esnaf, sıcaklarda çalışmanın zor olması ve vatandaşlara daha iyi bir hizmet verebilmek için böyle bir uygulama yaptıklarını ifade ettiler. Edremit ilçesinde sıcaklıkların yer yer 43 dereceye kadar çıktığı kayıtlar altına geçti.