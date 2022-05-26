Aşırı terlemeye terletmeyen çözüm

Terleme, vücudun ısı dengesini kurmayı sağlayan normal bir fonksiyon olduğunu belirten Doç. Dr. Muharrem Erol, Ancak sorun eden kişiler için ETS yöntemiyle koltuk altından 1 santimetrelik estetik bir kesiyle yapılan ameliyat yaklaşık 30 dakika sürmektedir. İşlemden hemen sonra koltukaltı veya el terlemesi kesiliyor, hasta aynı gün taburcu ediliyor şeklinde konuştu.

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  • 26.05.2022 09:19
  • Güncelleme: 26.05.2022 09:29
Aşırı terlemeye terletmeyen çözüm
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Terleme, vücudun ısı dengesini kurmayı sağlayan normal bir fonksiyon olduğunu belirten Doç. Dr. Muharrem Erol, "Ancak sorun eden kişiler için ETS yöntemiyle koltuk altından 1 santimetrelik estetik bir kesiyle yapılan ameliyat yaklaşık 30 dakika sürmektedir. İşlemden hemen sonra koltukaltı veya el terlemesi kesiliyor, hasta aynı gün taburcu ediliyor" şeklinde konuştu.

İnsan vücudunda gelişen bazı toksinlerin de vücuttan uzaklaştırılmasına terleme ile yardımcı olunduğunu ifade eden Özel Medicana Bursa Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Muharrem Erol, "Egzersiz, heyecan ve stres gibi durumlarda terleme miktarında artma görülebildiği gibi sıcak havalarda vücut ısı artışını düzenlemek için de terlemede artış görülür. İnsan vücudunun fizyolojik bir fonksiyonu olan terleme, bazı kişilerde ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. hiperhidrozis adı verilen hastalıkta, herhangi bir aktivite olmaksızın, hava sıcaklığından bağımsız olarak vücudun özellikle el, koltukaltı, ayaklar gibi belli bölgelerinde aşırı miktarda terleme görülür. Bursa’daki kliniklerinde akciğer kanseri, göğüs duvarı hastalıkları gibi birçok ameliyatın yanında aşırı terleme konusunda da hyperhidrozis ameliyatlarının sıkça yapılmaktadır" dedi.

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Özellikle aşırı terlemenin sosyal olarak insanları çok fazla etkilemekte olduğunu belirten Doç. Dr. Muharrem Erol, “Özellikle sosyo-ekonomik olarak toplum içerisinde çalışan insanlar, elleri aşırı derecede terledikleri için kapı kolu açmakta, kağıt tutmakta veya bir klavyede çalışmakta zorluk çekmektedir. Hatta toplum içerisinde tokalaşmaktan, el sıkışmaktan bile çekinmektedirler. Aslında bu konunun yüzde 95’lere varan kesin bir cerrahi tedavisi vardır” diye konuştu.

Aşırı terleme için medikal ve cerrahi ve cerrahi dışı denilebilecek tedavilerin mevcut olduğunu belirten Muharrem Erol, “ETS yöntemiyle koltuk altından 1 santimetrelik estetik bir kesiyle yapılan ameliyat yaklaşık 30 dakika sürmektedir. İşlemden hemen sonra koltukaltı veya el terlemesi kesiliyor, hasta aynı gün taburcu ediliyor. Ameliyatı takip eden birkaç gün içinde de günlük yaşantıya geri dönmek mümkün olabiliyor. Genellikle 18 yaş üstünü tercih ediyoruz. Çünkü 18 yaş altında gençlik dönemi olduğu için bazı stres faktörlerinin geçmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

İHA

SHA Editör
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