Aşırı yağış nedeniyle müşteriler Cevahir Alışveriş Merkezi'nde mahsur kaldı

Şişli'de bulunan Cevahir Alışveriş Merkezi'ndeki müşteriler aşırı yağış nedeniyle içerde mahsur kaldı. Vatandaşların yağış nedeniyle dışarı çıkamadığı anlar kameraya yansıdı.

Aşırı yağış nedeniyle müşteriler Cevahir Alışveriş Merkezi'nde mahsur kaldı
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Şişli’de bulunan Cevahir Alışveriş Merkezi’ndeki müşteriler aşırı yağış nedeniyle içerde mahsur kaldı. Vatandaşların yağış nedeniyle dışarı çıkamadığı anlar kameraya yansıdı.

İstanbul’da akşam saatlerine doğru şiddetli yağış etkili olmaya başladı. Şiddetli yağış nedeniyle bazı bölgelerde yollar göle döndü. Şişli’de bulunan Cevahir Alışveriş Merkezi’nde ise müşteriler aşırı yağış nedeniyle içeride mahsur kaldı. Dışarıya çıkamayan vatandaşlar, girişte beklemek zorunda kaldı. O anlar kameraya yansıdı.

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