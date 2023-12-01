Aşırı yağıştan çöken yolda çalışmalar başladı

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde 5 gün boyunca yağan sağanak yağış bölgeyi olumsuz etkiledi. 25 köyün etkilendiği yağışlarda Namazgah Ahiler Yol Çıkışı Kır Lokantası mevkiinde yol çöktü. İl Özel İdare ekipleri tarafından yoldaki hasarların onarılma çalışmalarına başladı.

Meteorolojinin günlerdir Çanakkale ve ilçelerine yaptığı fırtına ve sağanak yağış uyarısı Yenice ilçesini olumsuz etkiledi. 5 gün boyunca aralıklarla yağan şiddetli yağış, Yenice ilçesi, Kalkım beldesi ve köyleri vurdu. Bölgedeki sağanak yağış nedeniyle şuana kadar 25 köy yağış ve selden etkilendi. Bölgede sağanak yağış ve sel nedeniyle yaklaşık 10 bin dekar alanda zarar oluşması bekleniyor.

Çanakkale İl Tarım ve Ormman Müdürlüğü ekipleri, bölgede hasar tespit çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan Namazgah Ahiler Yol Çıkışı Kır Lokantası mevkiinde yol çöktü. İl Özel İdare ekipleri tarafından yoldaki hasarların onarılma çalışmalarına başladı. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalarda alt yapı ve üst yapı çalışmaları tamamlanmak üzere olduğu belirtildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Çanakkale İl Genel Meclis Başkanı Nejat Önder, "Aşırı yağışlar nedeniyle Yenice İlçesi Namazgah yolundaki hasarların onarılma çalışmaları Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerimizce hemen başlatılmış olup, alt yapı ve üst yapı çalışmaları tamamlanmak üzeredir. Yol kullanıma açıktır" dedi.