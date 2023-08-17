Asırlık çınar ağacı park halindeki aracın üzerine devrildi

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde 200 yıllık çınar ağacı park halindeki aracın üzerine devrildi.

Olay, gece saatlerinde Rüstempaşa Mahallesi Serdar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kökünden kırılan 2 asırlık çınar ağacı sokakta park halinde duran bir aracın üzerine devrildi. Paniğe sebep olan olayın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce yapılan çalışma neticesinde ağaç devrildiği yerden kaldırılırken, otomobilde ise maddi hasar oluştu. Öte yandan, geçtiğimiz günlerde de aynı mahalle üzerinde bulunan farklı bir çınar ağacı da villanın çatısının üzerine devrilmişti.