Asırlık dede mesleğini sürdürüyor

Bursa’da 1920 yılından bu yana dedelerinden kalan mesleği yaşatan Murat Cengiz, habbeleri itina ile tek tek diziyor.

Bursa’da küçüklüğünde babasından öğrendiği tespihçilik mesleğini şimdi kendisi devam ettiren Cengiz, 1920 yılında dedeleri Ahmet Cengiz ile başlayan sanatı severek icra ediyor. Murat Cengiz, "Eskiden tespihler yay tornalar ile zorluklarla yapılırdı. Günümüzde yay tornaların yerini elektronik torna aldı. Biz ailemizde bu mesleği babadan oğula şeklinde yapıyoruz. Mesleği ailemizde ilk yapan kişi dedem Ahmet Cengiz’dir. 1920 yılında bu mesleğe başlıyor ve o günden beri babadan oğula şeklinde mesleği sürdürüyoruz" dedi.

Ailenin mesleğe ilk olarak köy ortamında başladığını anlatan Murat Cengiz, "Ailemiz mesleğe ilk köy ortamında başladığı için pek fazla ilerleyemedik. Babamın mesleği daha ileri boyutlara taşımak için uğraşlarında 15 yıl boyunca Türkiye turu yaptık. Son durağımız olan Bursa’ya yerleştik. İlk başta toptan satışlar yapardık. Ardından perakende satışlara geçtik. Daha sonra ben de dede mesleğini devam ettirmek için atölyemi açtım. Burada tespih tamirlerini ve bakımlarını yapıyorum. Kısacası ben de mesleğimizin öncüsü Ahmet dedemiz gibi mesleği devam ettirmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.