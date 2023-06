Asırlık gelenekle her eve pişmiş et gidiyor

Edirne’nin Süloğlu ilçesi Akardere köyünde yıllar öncesine dayanan bayram gelenekleri hala yaşatılıyor. Asırlık gelenekte "Kurban kestim" veya "Kesmedim" demeden, kovasını alan koşarak geliyor.

Merkeze 60 kilometre uzakta bulunan köyünde asırlık kurban geleneği yaşatılmaya devam ediliyor. Köylüler tarafından kesilen kurbanların üçte bir payları bir araya toplandıktan sonra etler, meydanda toplatılıyor. Kazanlarda kaynatılan etler haşlama olarak ikindi namazının ardından camiden yapılan anons sonrası köyde kurban kesen, kesmeyen ailelere eşit olarak dağıtılıyor.

Her eve et gidiyor

Bu sayede köyde her eve pişmiş et giriyor. Her Kurban Bayramı’nda kesilen kurbanların ardından her ev tarafından getirilen 5 kilogram et, köy meydanında toplatılıyor ve etleri pişiren aşçılar, duası yapıldıktan sonra pişirilen kurban etini tüm köy halkından herkese eşit gelecek şekilde dağıtarak geleneklerini yaşatıyorlar.

"Bu geleneği çocuklarımıza ve torunlarımıza bırakacağız"

Köyde yaşayan vatandaşlar ise bu geleneği bundan sonra da sürdüreceklerini belirterek, "Atalarımızdan bize miras kalan bu geleneği biz de çocuklarımıza ve torunlarımıza bırakacağız. Bu bir bayrak yarışı misali sürüp gidecek" dedi.

Akardere Köyü Muhtarı İlhan Sürgülü ise, "100 yıldan beri 150 hane komşumuz, kestikleri kurban etlerinin bir kısmını cami avlusuna getirir. Burada kazanlarda kaynar. İkindi vakti köylümüze ve gelen misafirlere dağıtımı yapılmaktadır. Herkes kurbanını kesip üçte birini camiye pişirmek üzere getirir. Sabah saat 10 sıraları ateşi yakarız ve etler yıkandıktan sonra tam 4 saat odun ateşinde pişirilir. Daha sonra köylüye dağıtılır" diye konuştu.